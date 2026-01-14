Angri. Berardino Giacomaniello, la memoria che non tace, il suo ultimo capolavoro, “Storie di martiri ed eroi” (video)

Attraverso questa vicenda personale, Berardino Giacomaniello riesce a raccontare esperienze estreme, sofferenze indicibili e una straordinaria capacità di resistenza umana.

Nel settimo libro in uscita prossimamente, lo scrittore di Angri racconta martiri ed eroi della Seconda Guerra Mondiale tra testimonianze, deportazioni e storie di umanità spezzata.

Da quasi venticinque anni il nome di Berardino Giacomaniello è indissolubilmente legato ai temi della memoria storica e dell’impegno socio-culturale.

La sua figura è spesso associata a momenti simbolici come la Giornata della Memoria, contesti di appuntamenti tra tante associazioni e nelle scuole nei quali la sua opera assume il valore di una testimonianza civile oltre che letteraria.

Scrittore, ricercatore e custode di storie dimenticate, Giacomaniello si appresta a pubblicare il suo settimo libro, Storie di martiri ed eroi, un’opera intensa e necessaria che si inserisce con forza nel solco di una produzione profondamente radicata nella storia del Novecento.

Dopo lavori ormai considerati veri e propri riferimenti — Angri è…, Da Buchenwald a Dora, Testimonianze dai lager, Terra mia, Vita… in punta di piedi e I 150 papaveri rossi di Angri — l’autore torna a interrogare le ferite ancora aperte della Seconda Guerra Mondiale, raccontandone gli effetti devastanti attraverso le voci di civili e soldati: uomini comuni travolti dalla violenza della storia locale e non.

Il nuovo libro si muove tra racconti di fame, paura, deportazioni, resistenza morale ed eroismo silenzioso, offrendo uno sguardo umano e diretto sugli anni più bui del secolo scorso.

Non si tratta di una semplice ricostruzione storica, ma di un vero e proprio mosaico di testimonianze che restituisce dignità a chi ha vissuto l’orrore dei conflitti e dei lager nazisti.

Al centro del racconto emerge con forza la figura del padre dell’autore, Ernesto Giacomaniello, classe 1918, deportato e identificato con la matricola 03185.

L’8 settembre 1943 segnò l’inizio del suo calvario: il fante Ernesto Giacomaniello fu invitato a continuare a combattere per l’esercito nazista e per la Repubblica Sociale Italiana di Salò.

Al suo deciso rifiuto seguì la reclusione in un carro merci, insieme a oltre cinquanta connazionali che avevano scelto di non servire il regime nazi-fascista.

Dopo un lungo e allucinante viaggio, Ernesto fu internato in Germania nello Stalag XI, uno dei più grandi campi di prigionia del Terzo Reich.

Da quel momento cessò di essere considerato prigioniero di guerra, diventando IMI – Internato Militare Italiano, una condizione che privava i soldati italiani di ogni tutela prevista dalle convenzioni internazionali.

La sua prigionia diventa così simbolo di un destino condiviso da migliaia di soldati italiani, troppo spesso dimenticati dalla storiografia ufficiale.

Attraverso questa vicenda personale, Berardino Giacomaniello riesce a raccontare esperienze estreme, sofferenze indicibili e una straordinaria capacità di resistenza umana.

Storie di martiri ed eroi rappresenta non solo il punto più alto della maturità letteraria dell’autore, ma anche un atto di responsabilità civile. In un tempo in cui la memoria rischia di affievolirsi, il libro si propone come strumento di riflessione e monito per le nuove generazioni, ricordando che libertà e pace sono conquiste fragili, pagate a caro prezzo.

Con uno stile sobrio, rigoroso e profondamente empatico, Giacomaniello conferma il suo ruolo di testimone della memoria, capace di trasformare il dolore individuale in patrimonio collettivo. L’autore non manca inoltre di sottolineare il reale pericolo di una deriva negazionista e di un modus operandi becero che, a vari livelli — mondiali, nazionali e anche locali — rischia di svuotare di significato il valore della storia.

Un’opera destinata a lasciare il segno, non solo nella memoria di Angri, ma nel racconto più ampio della coscienza nazionale.

il libro sarà presentato nella Casa del Cittadino il prossimo 30 gennaio 2026.

