Angri, ladri in casa con il flex: cassaforte sventrata e famiglia sotto choc

Attimi di forte paura domenica scorsa ad Angri, dove una banda di ladri ha fatto irruzione nell’abitazione di una famiglia lungo via Badia, riuscendo a forzare la cassaforte con un flex. Il colpo si è consumato mentre i proprietari stavano rientrando a casa.

Secondo la ricostruzione, i malviventi – due o forse tre persone – sarebbero entrati nell’appartamento passando da una finestra. Una volta all’interno, hanno messo completamente a soqquadro le stanze, fino a raggiungere la cassaforte, che è stata aperta utilizzando attrezzi da scasso, tra cui un flex e un grimaldello.

Uno dei proprietari, rientrando, si è trovato improvvisamente faccia a faccia con uno dei ladri, con il volto coperto. L’uomo sarebbe stato spinto all’esterno dell’abitazione, mentre i complici hanno continuato a rovistare all’interno prima di darsi alla fuga, come riporta “Il Mattino“.

Nella fase finale del colpo, alcuni residenti avrebbero tentato di inseguire i banditi, visti allontanarsi a bordo di un’Audi A3. Il bottino è ancora in fase di quantificazione.

Sull’episodio è stata sporta denuncia ai carabinieri, che hanno avviato le indagini. Il furto si inserisce in una lunga scia di episodi analoghi registrati nell’ultimo weekend tra l’Agro nocerino-sarnese e la Valle dell’Irno, alimentando crescente preoccupazione tra i cittadini.