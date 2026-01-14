Angri piange don Antonio Palumbo: sacerdote, educatore e punto di riferimento della comunità

Angri dice addio a don Antonio Palumbo, figura luminosa e profondamente radicata nella vita spirituale e civile della città. La sua presenza discreta ma costante ha attraversato decenni di storia angrese, diventando per molti un riferimento sicuro nei momenti di gioia come in quelli di difficoltà.

Ordinato sacerdote nel 1972, don Antonio ha vissuto il ministero come una missione quotidiana, fondata sull’ascolto, sulla vicinanza alle persone, sulla semplicità e su una fermezza mai distante dall’umanità. Accanto al servizio pastorale, ha sostenuto per anni associazioni, realtà culturali e aggregazioni sociali, offrendo equilibrio, saggezza e una parola sempre misurata e sincera.

Il legame con lo sport e l’arbitraggio

Prima ancora della vita sacerdotale, don Antonio è stato anche arbitro di calcio, portando sui campi sportivi gli stessi valori che hanno contraddistinto il suo cammino umano e religioso: giustizia, rispetto e senso del dovere. Un legame profondo, quello con l’arbitraggio, che lo ha visto protagonista per decenni all’interno dell’Associazione Italiana Arbitri.

La Sezione AIA di Nocera Inferiore lo ha ricordato con un messaggio carico di commozione:

«La Sezione Arbitri di Nocera Inferiore saluta con profonda commozione Padre Antonio, arbitro benemerito che ha rappresentato per decenni un punto di riferimento umano e associativo per intere generazioni di direttori di gara». Entrato nell’AIA nel 1957, don Antonio ha incarnato pienamente i valori dell’Associazione, tanto da ricevere nel 1983 il riconoscimento di Benemerito. «Con lui – prosegue la nota – se ne va un pezzo importante della storia della nostra Sezione. Il suo esempio continuerà a vivere nei ricordi e nei valori che ha trasmesso».

Le testimonianze di affetto

In queste ore sono numerosissime le manifestazioni di affetto e gratitudine da parte di amici, fedeli e cittadini. Tra i messaggi più toccanti, quello di Gigetto Iannone, che ha voluto ripercorrere il cammino umano e spirituale condiviso con don Antonio: dall’infanzia nel coro parrocchiale, alla giovinezza trascorsa tra musica, servizio e comunità, fino al ricordo di una prima partita arbitrata sotto lo sguardo attento e incoraggiante proprio di don Antonio. «Le sue parole mi accompagnano ancora oggi – scrive Iannone –. Ciao, don Antonio».

L’ultimo saluto

Da domani don Antonio Palumbo sarà accolto presso la Congrega di Santa Caterina, in piazza Trivio. I funerali si terranno venerdì alle ore 15.30 nella chiesa della Santissima Annunziata, in piazza Annunziata, e saranno officiati da Sua Eccellenza il vescovo monsignor Giuseppe Giudice.