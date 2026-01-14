Baronissi, cane muore dopo aver morso un petardo: denuncia sui social, si indaga

Un pastore tedesco è morto tra atroci sofferenze dopo aver addentato un petardo lanciato in strada. Il grave episodio è stato denunciato nelle ultime ore attraverso una segnalazione pubblica diffusa sui social network e ha scosso la comunità di Baronissi. Secondo le prime ricostruzioni, l’animale sarebbe stato vittima di un gesto volontario.

La ricostruzione dei fatti

L’episodio si sarebbe verificato nei pressi di un condominio. Stando a quanto riportato da una cittadina che ha reso pubblica la vicenda, il cane – descritto come in buone condizioni di salute e probabilmente smarrito – si aggirava nella zona, dove alcuni residenti erano soliti sfamarlo. «Cercava solo di tornare a casa», si legge nel racconto.

La tragedia si sarebbe consumata quando, da un balcone, sarebbero stati lanciati alcuni petardi. L’animale, scambiandoli per cibo o crocchette, li avrebbe presi in bocca, restando gravemente ferito a causa dell’esplosione.

L’ipotesi del gesto intenzionale

Secondo quanto denunciato online, non si sarebbe trattato di un incidente. L’accusa è che il gesto sia stato dettato dall’insofferenza verso la presenza del cane in strada. «Ci sono le prove di chi ha fatto questo. Mi riservo prove e nome», si legge nel post, in cui viene annunciata l’intenzione di procedere con una denuncia formale.

La cittadina parla di testimoni e di elementi utili a chiarire la dinamica dell’accaduto. La vicenda ha suscitato indignazione e richieste di giustizia sui social, mentre si attende che la denuncia venga presentata alle autorità competenti per consentire l’avvio delle indagini e l’accertamento delle responsabilità.