Battipaglia, anziano muore in ospedale dopo aver ingerito acido

L’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato d’urgenza in ospedale, ma nonostante i tentativi dei medici, per lui non c’è stato nulla da fare.

Tragedia a Battipaglia, dove un anziano del posto è deceduto dopo aver ingerito dell’acido. L’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato d’urgenza in ospedale, ma nonostante i tentativi dei medici, per lui non c’è stato nulla da fare.

Le sue condizioni sono apparse fin da subito gravissime e il decesso è sopraggiunto poco dopo il ricovero. Sul drammatico episodio sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine, che stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e chiarire le cause che hanno portato al gesto.

Al momento non si escludono diverse ipotesi e ulteriori elementi potrebbero emergere nelle prossime ore dalle indagini in corso.