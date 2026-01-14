Cavese-Siracusa, evitati scontri fuori dallo stadio: DASPO per otto tifosi siciliani

Otto tifosi provenienti da Siracusa si erano presentati nei pressi dell’impianto sportivo senza essere in possesso del biglietto e dei requisiti necessari per assistere alla partita.

Si è conclusa nei giorni scorsi un’attività di indagine condotta dalla Polizia di Stato del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cava de’ Tirreni, avviata a seguito di episodi verificatisi in occasione dell’incontro di calcio Cavese-Siracusa, disputato allo stadio cittadino.

Nel dettaglio, otto tifosi provenienti da Siracusa si erano presentati nei pressi dell’impianto sportivo senza essere in possesso del biglietto e dei requisiti necessari per assistere alla partita. La loro presenza ha provocato una reazione immediata da parte di alcuni tifosi locali, che avrebbero tentato di intercettarli nelle strade adiacenti allo stadio.

Grazie al tempestivo intervento degli agenti della Polizia di Stato, è stato però scongiurato un possibile agguato da parte di una frangia ultras cavese, evitando così disordini e garantendo il mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Al termine degli accertamenti, i tifosi siracusani sono stati presi in carico dalle forze dell’ordine e scortati fino alla stazione ferroviaria di Salerno, per consentire il rientro in sicurezza verso la Sicilia.

A seguito delle verifiche svolte, il Questore di Salerno ha emesso nei confronti degli otto tifosi altrettanti provvedimenti di DASPO (Divieto di Accesso alle Manifestazioni Sportive), ciascuno della durata massima di cinque anni, regolarmente notificati agli interessati.