Eboli, camion si blocca in via Vignola: traffico paralizzato davanti all’ospedale

Momenti di panico e forti disagi questa mattina a Eboli, dove un camion è rimasto bloccato di traverso in via Vignola, impedendo di fatto l’accesso all’ospedale cittadino. L’episodio ha causato il blocco totale della circolazione, con lunghe code di veicoli e proteste da parte degli automobilisti.

Ambulanze ferme e caos alla viabilità

La situazione è apparsa subito critica, soprattutto per la presenza del pronto soccorso nelle immediate vicinanze. Alcune ambulanze sono rimaste temporaneamente bloccate nel traffico, con inevitabili rallentamenti negli interventi di emergenza. Il nervosismo tra i cittadini è cresciuto rapidamente, complice l’impossibilità di raggiungere l’area ospedaliera, come riporta “La Città“.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale, che hanno avviato le operazioni per liberare la carreggiata e ripristinare la viabilità. Fortunatamente non si registrano feriti.

Disagi per utenti e personale sanitario

Il blocco ha causato ritardi nelle visite e negli accessi al pronto soccorso, generando preoccupazione tra pazienti e personale sanitario. Le autorità hanno invitato i cittadini alla prudenza e a evitare la zona fino al completo ripristino della circolazione.