Frodi fiscali e fatture false: sequestrata l’intera azienda del tiktoker Angelo Napolitano

Secondo quanto ricostruito dalle Fiamme Gialle, la società avrebbe continuato a operare con le stesse modalità illecite anche dopo il primo sequestro.

La Guardia di Finanza ha sequestrato l’intero compendio aziendale riconducibile ad Angelo Napolitano, noto imprenditore e tiktoker campano alla guida della società “Napolitano Store”, diventata popolare sui social per la vendita di elettrodomestici e telefoni cellulari a prezzi particolarmente bassi. Il provvedimento è stato eseguito nella mattinata di oggi, 14 gennaio, dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Napoli, in esecuzione di un decreto di sequestro preventivo emesso dal gip del Tribunale di Nola.

La società, con sede a Casalnuovo di Napoli, sarebbe – secondo gli inquirenti – sistematicamente finalizzata alla commissione di reati tributari. Il nuovo sequestro è direttamente collegato alle indagini che, lo scorso 17 settembre, avevano già portato al blocco di beni per un valore complessivo di 5.740.561 euro, misura poi confermata dal Tribunale del Riesame. In quell’occasione era stato sequestrato anche uno yacht di 16,5 metri, formalmente intestato a terzi ma ritenuto nella piena disponibilità dell’imprenditore.

Secondo quanto ricostruito dalle Fiamme Gialle, la società avrebbe continuato a operare con le stesse modalità illecite anche dopo il primo sequestro. In particolare, Napolitano Store avrebbe mascherato vendite al dettaglio – che prevedono l’applicazione dell’Iva ordinaria – come vendite all’ingrosso, emettendo fatture false in regime di “reverse charge” nei confronti di società cosiddette “cartiere”, esistenti solo sulla carta. In questo modo, l’imposta sul valore aggiunto sarebbe stata sistematicamente evasa.

Le indagini hanno evidenziato anche una crescita di fatturato ritenuta anomala: dal 2017 al 2023 i ricavi sarebbero passati da 2,2 milioni a oltre 20,8 milioni di euro. Un’espansione accompagnata, secondo l’accusa, da un uso diffuso dei pagamenti in contanti, incentivati con sconti significativi e pubblicizzati dallo stesso imprenditore sui social. Ai clienti, in questi casi, veniva consegnato un documento simile a uno scontrino, ma privo di validità fiscale, contenente il codice IMEI del telefono per giustificare l’uscita del prodotto dal magazzino e garantire eventuali sostituzioni.

Alla luce della prosecuzione delle presunte frodi anche dopo il primo intervento giudiziario, la Procura di Nola ha chiesto e ottenuto dal gip il sequestro impeditivo dell’intera attività aziendale, ritenuta strutturalmente orientata alla realizzazione di profitti illeciti attraverso violazioni sistematiche della normativa fiscale. Le indagini proseguono.