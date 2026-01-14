Nocera Inferiore, incendio nella notte: in fiamme una betoniera alla Betoncave. Indagini in corso

Momenti di forte tensione nella notte tra il 13 e il 14 gennaio a Nocera Inferiore, dove un incendio ha distrutto una betoniera in sosta nei pressi dell’area estrattiva della Betoncave.

Le fiamme si sono sviluppate improvvisamente nelle ore notturne, illuminando l’area e rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato a lungo per domare il rogo ed evitare il coinvolgimento di altri mezzi o strutture dell’impianto. Il mezzo è stato gravemente danneggiato.

Indagini a ritmo serrato

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore, guidati dal colonnello Gianfranco Albanese, che hanno effettuato i rilievi tecnici. Al momento vige il massimo riserbo sulle cause dell’incendio, ma tra le ipotesi al vaglio degli investigatori prende corpo quella della matrice dolosa. Non si esclude, infatti, che ignoti si siano introdotti nell’area per appiccare il fuoco al mezzo, ritenuto strategico per l’attività produttiva dell’azienda.

Due episodi ravvicinati

A destare particolare preoccupazione è la vicinanza temporale con un altro grave episodio avvenuto pochi giorni prima. Il 10 gennaio scorso, infatti, un incendio aveva distrutto un furgone di un’azienda di logistica in via Caravaggio, nella zona industriale di Fosso Imperatore. In quel caso, i titolari avevano parlato apertamente di un atto doloso.

Le modalità simili dei due roghi alimentano il sospetto che possa trattarsi di azioni mirate, forse riconducibili a tentativi intimidatori ai danni di attività imprenditoriali del territorio.

Verifiche in corso

I Carabinieri stanno acquisendo e analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e raccogliendo testimonianze utili a chiarire la dinamica dei fatti e a verificare l’eventuale collegamento tra i due episodi.