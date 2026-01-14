Papa Leone XIV risponde ai bambini dell’Agro Nocerino Sarnese (video)

Una lettera del Pontefice suggella l’incontro in Vaticano e il presepe dell’Agro esposto in piazza San Pietro

Un gesto semplice, ma di profondo valore simbolico, ha segnato il Natale della Chiesa dell’Agro nocerino sarnese. Papa Leone XIV ha risposto ai bambini che, lo scorso 15 dicembre, gli avevano consegnato lettere e disegni durante l’udienza nell’aula Paolo VI. In quella giornata il Pontefice ha accolto i fedeli della diocesi di Diocesi di Nocera Inferiore – Sarno, guidati dal vescovo Giuseppe Giudice, in occasione dell’inaugurazione del presepe dell’Agro nocerino sarnese, esposto in piazza San Pietro per tutto il periodo natalizio. Tra i numerosi doni artistici e simbolici offerti al Santo Padre, il più prezioso è stato un sacco rosso contenente i messaggi dei bambini del catechismo e delle scuole paritarie del territorio.

La risposta del Papa e il segno della carità

Il 19 dicembre è giunta la risposta del Pontefice, attraverso una lettera inviata dal suo segretario particolare, accompagnata da biglietti di auguri firmati. Nel messaggio, Papa Leone XIV ringrazia i piccoli per l’affetto ricevuto e li incoraggia a coltivare l’amicizia con Gesù e a pregare per la pace. Il nuovo anno si apre anche nel segno della solidarietà: la Caritas diocesana ha consegnato alla Santa Sede generi alimentari prodotti nel territorio, destinati alle opere caritative del Papa. Con la festa del Battesimo del Signore si è infine conclusa l’esposizione del presepe, salutata dal ringraziamento del Pontefice ai pellegrini dell’Agro per un’opera capace di unire fede, arte e identità di un intero territorio.

