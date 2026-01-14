Papa Leone XIV scrive ai bimbi dell’Agro nocerino-sarnese: la risposta alle lettere donate in Vaticano

Un gesto semplice, ma di grande valore simbolico, ha segnato le festività natalizie per la Chiesa dell’Agro nocerino-sarnese. Papa Leone XIV ha infatti risposto ai bambini che, lo scorso 15 dicembre, gli avevano consegnato lettere e disegni durante l’udienza nell’aula Paolo VI, in Vaticano.

L’udienza e il presepe dell’Agro in Vaticano

In quella giornata il Pontefice ha ricevuto i fedeli della diocesi di Nocera Inferiore-Sarno, guidati dal vescovo Giuseppe Giudice. L’incontro coincideva con l’inaugurazione del presepe realizzato dalla comunità ecclesiale dell’Agro nocerino-sarnese ed esposto in piazza San Pietro durante il periodo natalizio, alla presenza di suor Raffaella Petrini, presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano. Papa Leone XIV si è soffermato in preghiera dinanzi alla Natività anche dopo il “Te Deum” di fine anno celebrato nella Basilica Vaticana.

I doni al Santo Padre

Durante l’udienza, la diocesi ha presentato al Papa diversi doni artistici e simbolici: una raffigurazione di Federico Iaccarino, una scultura di Aldo Piccioni, un quadro lavorato all’uncinetto da Anna Rienzi, un grembiule realizzato dalle monache del monastero di Santa Chiara di Nocera Inferiore, un liquore Liguorino dell’associazione “Il Miglio Santo” e una casula firmata Erregi.

Il dono più prezioso, però, è stato un sacco rosso contenente lettere e disegni dei bambini, consegnato al Pontefice dal vescovo Giudice insieme ad alcuni piccoli che lo accompagnavano.

Le lettere dei bambini

Le missive erano state scritte dai bambini del catechismo della cattedrale di San Prisco a Nocera Inferiore e dagli alunni di tre scuole paritarie del territorio diocesano: gli istituti affidati alle Suore Compassioniste di Angri, alle Suore del Preziosissimo Sangue di Pagani e alle Suore francescane alcantarine di Roccapiemonte.

La risposta di Papa Leone XIV

A distanza di pochi giorni, il 19 dicembre, è arrivata la risposta del Pontefice tramite il suo segretario particolare, don Marco Billeri, che ha inviato ai bambini una lettera accompagnata da biglietti di auguri natalizi firmati da Papa Leone XIV.

«Il Santo Padre – si legge nel messaggio – ha ricevuto e guardato con gioia le vostre numerose lettere, come pure i disegni che gli avete voluto donare. Egli vi ringrazia e vi incoraggia a coltivare l’amicizia col Signore Gesù, pregando per la pace e per le sue intenzioni». La nota si conclude con gli auguri di buon Natale e di felice anno nuovo e con la benedizione del Papa su alunni e insegnanti.

Un 2026 nel segno della solidarietà

Il nuovo anno per la Chiesa dell’Agro nocerino-sarnese si apre anche nel segno della carità. Nei giorni scorsi è stato consegnato alla Santa Sede un ulteriore dono: un carico di generi alimentari – scatolame, succhi di frutta, pelati e legumi – prodotti nel territorio nocerino-sarnese e raccolti dalla Caritas diocesana. Gli aiuti sono stati affidati al cardinale Konrad Krajewski, elemosiniere apostolico, per le attività benefiche del Papa.

Il ringraziamento del Pontefice

Intanto si è conclusa domenica, con la festa del Battesimo del Signore, l’esposizione del presepe dell’Agro in piazza San Pietro. Nel corso dell’udienza del 15 dicembre, Papa Leone XIV aveva ringraziato i circa quattromila pellegrini provenienti dall’Agro nocerino-sarnese, sottolineando il valore di un’opera capace di unire arte e spiritualità e di raccontare, attraverso luoghi simbolo come il battistero di Santa Maria Maggiore di Nocera Superiore e la fontana Helvius di Sant’Egidio del Monte Albino, la fede e le radici culturali di un intero territorio.