Passaporti, servizio attivo in 141 uffici postali della provincia di Salerno: presentazione a Pellezzano

È attivo in 141 uffici postali della provincia di Salerno il nuovo servizio di rilascio e rinnovo del passaporto. L’iniziativa rientra nel progetto “Polis” di Poste Italiane, finalizzato alla modernizzazione e digitalizzazione degli uffici postali nei comuni con meno di 15mila abitanti.

Grazie alla convenzione sottoscritta tra Poste Italiane, Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy, i cittadini residenti o domiciliati nel Salernitano possono prenotare un appuntamento presso l’ufficio postale più vicino e presentare direttamente allo sportello tutta la documentazione necessaria per la richiesta del passaporto, senza recarsi in Questura.

Il progetto è stato presentato questa mattina nell’ufficio postale di Capezzano, frazione del Comune di Pellezzano, alla presenza del sindaco Francesco Morra, del primo dirigente della Divisione Pasi della Questura di Salerno Francesco Tedesco e dei rappresentanti di Poste Italiane.

«Siamo molto soddisfatti dell’attivazione di questo servizio nella provincia di Salerno, una delle più estese d’Italia – ha dichiarato il sindaco Morra –. Ridurrà tempi di attesa e spostamenti per i cittadini e contribuirà ad alleggerire il carico di lavoro degli uffici della Questura. Poste Italiane si conferma un presidio fondamentale per le piccole comunità locali».

Soddisfazione è stata espressa anche dalla Questura. «Il progetto Polis – ha spiegato Francesco Tedesco – rappresenta un esempio concreto di prossimità ai cittadini. In 141 comuni della provincia con popolazione inferiore ai 15mila abitanti è ora possibile richiedere il passaporto direttamente all’ufficio postale. La Questura resta centrale nel processo, ma l’iniziativa consente una migliore gestione delle risorse».

La provincia di Salerno è quella con il maggior numero di comuni sotto i 15mila abitanti nel Sud Italia. In questa prima fase sono 141 gli uffici postali abilitati al servizio.

«L’avvio del servizio passaporti negli uffici postali – ha sottolineato Rosa Turco, responsabile della Filiale di Salerno di Poste Italiane – è un’ulteriore dimostrazione della vicinanza dell’azienda ai cittadini. Un servizio che semplifica le procedure e risponde a un’esigenza concreta del territorio».

Per presentare la richiesta è necessaria la prenotazione online. Occorre consegnare un documento di identità valido, il codice fiscale, due fotografie, il contrassegno telematico da 73,50 euro e la ricevuta del pagamento di 42,70 euro. In caso di rinnovo è richiesto anche il vecchio passaporto o la denuncia di smarrimento o furto. I dati biometrici vengono acquisiti direttamente allo sportello e il passaporto sarà poi recapitato a domicilio da Poste Italiane.