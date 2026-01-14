Pompei, il 17 gennaio la “Giornata della Salute”: visite gratuite e prevenzione al centro

Un'iniziativa dedicata alla prevenzione e all’accesso ai servizi sanitari, in programma dalle ore 9 alle 13 presso il Museo Temporaneo di Piazza Bartolo Longo.

Pompei ospiterà il 17 gennaio 2026 la “Giornata della Salute”, un’iniziativa dedicata alla prevenzione e all’accesso ai servizi sanitari, in programma dalle ore 9 alle 13 presso il Museo Temporaneo di Piazza Bartolo Longo.

L’evento è promosso dalla Città di Pompei in collaborazione con la Croce Rossa Italiana – Comitato di Pompei e L’Acustica Centri Audioprotesici, con l’obiettivo di avvicinare i cittadini ai temi del benessere e della prevenzione.

Nel corso della mattinata saranno offerte visite e consulenze gratuite in ambito cosmetologico, tricologico, uditivo e nutrizionale, consentendo un contatto diretto con professionisti del settore sanitario.

La partecipazione è aperta a tutti, ma è obbligatoria la prenotazione. Per informazioni e adesioni è possibile contattare il numero 338 2146436.

L’iniziativa rientra nel programma di attività locali dedicate alla tutela della salute pubblica e alla promozione di corretti stili di vita sul territorio pompeiano.