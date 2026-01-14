Ponticelli, 23enne ferito da un colpo di pistola mentre passeggia: non è grave

Momenti di paura nella serata di ieri a Ponticelli, dove un giovane di 23 anni è rimasto ferito da un colpo di arma da fuoco mentre si trovava in strada in compagnia di un’amica.

Il ragazzo, R.N., classe 2002, ha raccontato di aver udito improvvisamente il rumore di uno sparo e di aver avvertito subito un forte dolore alla gamba destra. Soccorso e trasportato d’urgenza al Pronto soccorso dell’ospedale Villa Betania, è stato sottoposto alle cure del caso.

Fortunatamente le sue condizioni non destano preoccupazione: il proiettile lo ha colpito al polpaccio destro, fuoriuscendo senza provocare lesioni gravi. Dopo le medicazioni, il giovane è stato dimesso ed è potuto rientrare a casa.

Sull’accaduto sono in corso accertamenti da parte degli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli, impegnati a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e a individuare eventuali responsabilità.