San Valentino Torio, nuova illuminazione e città più vivibile (video)

Rigenerazione urbana e tradizione si incontrano a San Valentino Torio tra nuova illuminazione pubblica e celebrazioni dedicate al Santo Patrono.

Entrano in funzione i nuovi impianti a LED mentre la città si prepara alla festa patronale dedicata a San Valentino

Un intervento concreto per la città

Il processo di rigenerazione urbana a San Valentino Torio inizia a produrre effetti concreti e ben visibili. Da pochi giorni è entrata in funzione la nuova pubblica illuminazione a LED ad alto efficientamento, un intervento che il sindaco Michele Strianese ha mostrato con soddisfazione. Non si tratta soltanto di un potenziamento tecnologico dell’illuminazione pubblica, ma di un’azione capace di incidere in maniera significativa sulla qualità della vita quotidiana, migliorando sicurezza stradale, decoro urbano e fruibilità degli spazi, a beneficio di residenti e automobilisti.

Innovazione e tradizione nel segno di San Valentino

Mentre la città beneficia dei primi risultati degli interventi di riqualificazione, San Valentino Torio si prepara a vivere uno dei momenti più sentiti e simbolici dell’anno: la festa patronale. Con l’arrivo delle celebrazioni dedicate a San Valentino, il comune si conferma punto di riferimento per gli innamorati, rafforzando un’identità che guarda al mondo senza rinunciare alle proprie radici. Un percorso che unisce innovazione urbana e tradizione religiosa e culturale, restituendo l’immagine di una comunità accogliente, dinamica e capace di valorizzare il proprio territorio attraverso scelte concrete e simboli condivisi.

