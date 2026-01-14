Sarno, la Biblioteca Comunale “Nunzia Morosini” ottiene un finanziamento dal Ministero della Cultura

La Biblioteca Comunale “Nunzia Morosini” di Sarno è stata inserita tra i beneficiari di una misura del Ministero della Cultura destinata al sostegno delle biblioteche italiane attraverso contributi per l’acquisto di libri. Il finanziamento assegnato, pari a circa 12.600 euro, rappresenta un importante investimento per la promozione della lettura e della cultura sul territorio sarnese.

Le risorse saranno impiegate per l’acquisto di nuove pubblicazioni, opere di narrativa e saggistica, libri per ragazzi e materiali utili all’aggiornamento delle collezioni, con particolare attenzione alle esigenze dell’utenza e allo sviluppo di servizi sempre più inclusivi.

La biblioteca, situata al piano terra di Villa Lanzara, costituisce un punto di riferimento culturale per la città di Sarno e per le scuole del territorio, offrendo uno spazio dedicato allo studio, alla conoscenza e alla socialità.

La struttura è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 14.30 alle 18.30, confermandosi un presidio fondamentale per la diffusione della cultura e della lettura nella comunità.