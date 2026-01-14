Scafati, biglietto ironico sull’auto scatena il dibattito sulla sosta selvaggia

Un semplice foglietto lasciato sul parabrezza di un’auto è bastato a far esplodere una nuova polemica sui social. È accaduto a Scafati, dove un’automobilista ha raccontato la propria esperienza nel gruppo Facebook “Sei di Scafati se…”, dopo aver trovato sulla sua vettura un biglietto ironico che criticava il modo scorretto in cui aveva parcheggiato.

«Se hai sprecato tempo a mettere questo bigliettino sulla mia auto, avresti potuto anche aspettarmi e darmelo di persona e dirmi il motivo, dato che non c’è scritto», ha scritto la donna, visibilmente infastidita dall’accaduto, condividendo anche la foto del messaggio ricevuto.

Il post, però, non ha raccolto la solidarietà sperata. Al contrario, molti utenti si sono schierati dalla parte dell’autore del biglietto, interpretando il gesto come il segnale di un’esasperazione diffusa. «Per arrivare a stampare e lasciare un biglietto, vuol dire che qualcuno è davvero stanco di subire l’inciviltà di chi parcheggia dove capita», ha commentato uno dei cittadini.

Il “biglietto della discordia” ha così acceso un acceso confronto online, riportando al centro dell’attenzione un problema ben noto in città: quello della sosta selvaggia, che continua a creare disagi, tensioni e malumori tra residenti e automobilisti. Una vicenda apparentemente banale, ma che fotografa una questione irrisolta e sempre più sentita a Scafati.