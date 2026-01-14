Scafati sogna la Serie C: dopo 16 anni la promozione è a un passo

La squadra del presidente Felice Romano è a un passo da una promozione che avrebbe il sapore di una vera e propria rinascita sportiva e identitaria per l’intera città.

A Scafati l’aria è quella delle grandi occasioni. Dopo sedici anni di attesa, sacrifici e stagioni trascorse tra categorie inferiori, la Scafatese vede sempre più vicino il ritorno in Serie C. La squadra del presidente Felice Romano è a un passo da una promozione che avrebbe il sapore di una vera e propria rinascita sportiva e identitaria per l’intera città.

La vittoria nel derby contro la Nocerina, conquistata domenica scorsa, vale molto più dei tre punti in classifica. È la fotografia di un progetto solido, costruito nel tempo con ambizione e competenza. Molossi e canarini partivano entrambi con l’obiettivo promozione, ma mentre a Nocera il cammino si è progressivamente complicato anche a causa di episodi negativi, la formazione guidata da Giovanni Ferraro ha continuato a dettare legge in campionato.

I gialloblù, ancora imbattuti, hanno scavato un solco netto sulle inseguitrici, mettendo in mostra una superiorità tecnica e mentale che non ammette discussioni. Un dominio che si riflette anche nei numeri e nella continuità di rendimento, elementi che avvicinano sempre di più la Scafatese al traguardo.

Nonostante il divieto di trasferta imposto ai tifosi, il presidente Romano ha voluto comunque regalare un momento speciale alla città, facendo installare un maxischermo allo stadio per consentire ai sostenitori di vivere insieme le emozioni del derby. Un gesto simbolico, ma significativo, che conferma il forte legame tra società e tifoseria.

Al termine della gara l’entusiasmo è esploso. Al rientro da Nocera, la squadra è stata accolta da una folla imponente: fuochi d’artificio, fumogeni, cori e bandiere hanno trasformato le strade in un’autentica festa, con scene che hanno ricordato da vicino una celebrazione promozione.

Il calcio è tornato al centro della vita cittadina. Gli spalti sono spesso gremiti, in città non si parla d’altro che della Scafatese e gran parte del merito va attribuito all’arrivo di Felice Romano, che lo scorso anno ha portato con sé il titolo del San Marzano, restituendo entusiasmo, credibilità e ambizione a un ambiente che aspettava da tempo di tornare a sognare.