Sciopero EAV il 19 gennaio 2026: stop di 24 ore sulle linee Vesuviane, garantite le fasce protette

L’Ente Autonomo Volturno (EAV) comunica che lunedì 19 gennaio 2026 è stato proclamato uno sciopero aziendale di 24 ore dall’organizzazione sindacale Confail, che interesserà esclusivamente il personale viaggiante delle linee Vesuviane. Alla base della protesta vi sono problematiche legate all’organizzazione aziendale.

Durante l’intera giornata, la regolarità delle corse sarà subordinata al numero di lavoratori che aderiranno allo sciopero. Come previsto dalla normativa, il servizio sarà comunque garantito nelle fasce di tutela, ovvero dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 16:30 alle 19:30.

Ultime partenze garantite prima dello sciopero

(fascia 5:30 – 8:30)

Da Napoli verso:

Sorrento: 8:05

Poggiomarino: 8:14

Sarno: 8:10

Torre Annunziata: 8:26 (diretto)

Da Volla per Baiano: 8:09

Verso Napoli da:

Sorrento: 8:14

Poggiomarino: 8:18

Sarno: 8:26

Torre Annunziata: 8:44 (treno 4082 da Poggiomarino)

Da Baiano per Volla: 8:00

Prime partenze garantite dopo lo sciopero

(fascia 16:30 – 19:30)

Da Napoli verso:

Sorrento: 17:05

Poggiomarino: 16:38

Torre Annunziata: 16:45

Sarno: 16:34

Da Volla per Baiano: 17:05

Verso Napoli da:

Sorrento: 16:38

Poggiomarino: 16:42

Sarno: 16:50

Torre Annunziata: 16:57

Da Baiano per Volla: 17:00

Ultime partenze garantite

(fascia 16:30 – 19:30)

Da Napoli verso:

Sorrento: 19:29

Poggiomarino: 19:02

Sarno: 18:58

Torre Annunziata: 19:09

Da Volla per Baiano: 19:05

Verso Napoli da:

Sorrento: 19:02

Poggiomarino: 18:30

Sarno: 19:14

Torre Annunziata: 19:21

Da Baiano per Volla: 19:00

EAV invita l’utenza a consultare i canali ufficiali prima di mettersi in viaggio e a tenere conto dei possibili disagi legati all’adesione allo sciopero.