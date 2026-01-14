Valle dell’Irno, gatto investito e abbandonato: gara di solidarietà per salvare Lupen

A recuperarlo e metterlo in salvo è stata la volontaria Erminia Ruotolo, che lo ha soccorso e sottratto a un destino che sarebbe potuto essere fatale.

È stato abbandonato in un parcheggio della Valle dell’Irno da chi avrebbe dovuto prendersene cura e proteggerlo. Lupen, un dolce gatto nero, è stato travolto da un’auto in corsa riportando una grave frattura al femore.

A recuperarlo e metterlo in salvo è stata la volontaria Erminia Ruotolo, che lo ha soccorso e sottratto a un destino che sarebbe potuto essere fatale. Il micino, però, necessita ora di cure veterinarie urgenti e costose per poter essere operato e tornare a camminare. Senza una famiglia e senza una casa, la sua sopravvivenza dipende dalla solidarietà di chi vorrà aiutarlo.

Per sostenere le spese mediche è stata avviata una raccolta fondi dedicata a Lupen. Chiunque desideri contribuire può farlo aderendo all’iniziativa, offrendo un aiuto concreto per dare a questo gatto una seconda possibilità di vita.