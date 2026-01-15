Battipaglia, si ferisce con un colpo di pistola: arrestato 42enne per arma clandestina

L’uomo si era presentato al pronto soccorso dell’ospedale di Battipaglia con una grave ferita alla coscia sinistra e una copiosa perdita di sangue.

Un uomo di 42 anni, V.C. le sue iniziali, è stato arrestato dalla Squadra Mobile della Polizia di Stato di Salerno con l’accusa di detenzione di arma clandestina e munizioni. L’uomo si era presentato al pronto soccorso dell’ospedale di Battipaglia con una grave ferita alla coscia sinistra e una copiosa perdita di sangue.

I sanitari, riscontrando un foro di entrata e uno di uscita con evidenti segni di bruciatura, hanno immediatamente ritenuto la lesione compatibile con un colpo d’arma da fuoco esploso a distanza ravvicinata, allertando le forze dell’ordine.

Le indagini

Gli accertamenti condotti dagli agenti hanno permesso di ricostruire che il colpo sarebbe partito accidentalmente mentre l’uomo teneva una pistola nascosta nella cintura dei pantaloni. Nel corso della perquisizione domiciliare, i poliziotti hanno rinvenuto una pistola replica della Beretta PX4, modificata e funzionante, con un caricatore contenente quattro cartucce calibro .380 GFL.

Sono state inoltre sequestrate altre 37 cartucce dello stesso calibro e un’ogiva deformata, presumibilmente a seguito dell’impatto. Al termine delle attività investigative, il 42enne è stato arrestato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria.