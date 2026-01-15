Camerota proclama il lutto cittadino per la morte del 17enne Carlo Nicolella

L’Amministrazione comunale di Camerota ha proclamato ufficialmente il lutto cittadino per la giornata di oggi, giovedì 15 gennaio, in segno di cordoglio per la prematura scomparsa di Carlo Nicolella, il ragazzo di 17 anni deceduto nelle scorse ore presso l’ospedale di Sapri.

La decisione è stata assunta dal sindaco Mario Salvatore Scarpitta, che ha inteso interpretare e rappresentare il profondo dolore che ha colpito l’intera comunità per la tragica perdita del giovane.

Con il provvedimento di lutto cittadino, l’Amministrazione comunale ha voluto esprimere vicinanza e solidarietà alla famiglia di Carlo Nicolella, unendo simbolicamente tutta la cittadinanza nel momento di grande dolore.

Nella giornata di oggi saranno previste iniziative di raccoglimento e rispetto, nel segno della memoria del giovane e della partecipazione collettiva al lutto che ha scosso Camerota.