Cava de' Tirreni, ladri di nuovo in azione in zona Castagneto

Secondo quanto segnalato sui social, i malviventi avrebbero agito utilizzando trapani e flex, confermando un modus operandi già registrato in precedenti episodi nella stessa area.

Ancora un episodio di criminalità a Cava de’ Tirreni. Nel pomeriggio di ieri, nella zona del Castagneto, ignoti si sono introdotti in un’abitazione raggiungendo fino al terzo piano dello stabile.

Secondo quanto segnalato sui social, i malviventi avrebbero agito utilizzando trapani e flex, confermando un modus operandi già registrato in precedenti episodi nella stessa area. L’ennesimo raid riaccende l’allarme sicurezza tra i residenti, preoccupati per il ripetersi di furti anche in pieno giorno.

Sull’accaduto sono attese verifiche e accertamenti da parte delle forze dell’ordine.

