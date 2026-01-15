Centola, ritorno di fiamma dal camino: 70enne gravemente ustionata

La donna è stata trasferita d’urgenza all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania e non si esclude il successivo trasferimento in un centro specializzato per grandi ustionati.

Grave incidente domestico oggi pomeriggio a Centola, dove una donna di 70 anni è rimasta seriamente ustionata a causa di un improvviso ritorno di fiamma dal camino della propria abitazione. La donna è stata trasferita d’urgenza all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania e non si esclude il successivo trasferimento in un centro specializzato per grandi ustionati.

L’incidente

Secondo una prima ricostruzione, la 70enne stava alimentando il fuoco quando si è verificata un’improvvisa accelerazione delle fiamme. Il violento ritorno di fiamma ha incendiato il camino, investendo la donna che è stata avvolta dal fuoco e ha riportato ustioni estese su gran parte del corpo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’abitazione, e il personale sanitario del 118 che ha prestato le prime cure. Le condizioni della donna sono apparse subito gravissime.

Ferito anche il figlio della vittima, presente in casa al momento dell’incidente: l’uomo ha riportato un’intossicazione da fumo ed è stato trasferito all’ospedale “Immacolata” di Sapri per accertamenti e cure.