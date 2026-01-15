Charlie Puth porta il pop internazionale nell’Anfiteatro di Pompei: info su data e biglietti

La popstar americana Charlie Puth sarà in concerto il 24 luglio 2026 all’Anfiteatro degli Scavi di Pompei, sito Unesco, nell’ambito della rassegna “Beats of Pompeii 2026”. L’annuncio è stato diffuso dagli organizzatori del festival: si tratta del dodicesimo appuntamento del cartellone estivo.

L’artista, che vanta oltre 35 miliardi di stream globali, porterà a Pompei il suo “Whatever’s Clever! World Tour”, legato all’uscita del quarto album, prevista per marzo. Autore di successi internazionali come Attention, We Don’t Talk Anymore e See You Again con Wiz Khalifa (colonna sonora di Fast & Furious 7), Puth proporrà il suo pop melodico e raffinato in uno dei contesti archeologici più suggestivi al mondo.

La vendita dei biglietti prenderà il via venerdì 16 gennaio, in concomitanza con l’uscita del nuovo singolo Beat Yourself Up. Il festival è promosso dal Ministero della Cultura e dal Parco Archeologico di Pompei, in collaborazione con il Comune di Pompei e la Regione Campania.

Il programma di luglio si preannuncia particolarmente ricco e trasversale: tra gli appuntamenti già annunciati figurano il tributo a Miles Davis con Marcus Miller, Mike Stern e Bill Evans (22 luglio), i Marillion (25 e 26 luglio, sold out), i Savatage (27 luglio), gli Opeth (10 luglio, sold out), i Beat (ex King Crimson) il 2 luglio, Riccardo Cocciante (4 luglio), Riccardo Muti (18 luglio), Pat Metheny (6 luglio) e Hauser (31 luglio).

“Beats of Pompeii” è la rassegna musicale estiva che unisce musica dal vivo e patrimonio archeologico, confermandosi come evento cross-genere capace di mettere in dialogo pop, rock, jazz, progressive e musica sinfonica. La presenza di Charlie Puth rafforza la vocazione internazionale del festival, che punta a valorizzare Pompei come luogo di incontro tra storia, cultura e linguaggi musicali contemporanei.