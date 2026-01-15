Furti in abitazione a Salerno, fermata banda di georgiani: un agente ferito

La Polizia di Stato di Salerno ha bloccato quattro cittadini georgiani ritenuti responsabili di una serie di furti in abitazione messi a segno nel capoluogo nelle ultime settimane. L’operazione, condotta dalla Squadra Mobile tra la mattinata e la serata di ieri in via Parmenide, si è conclusa con tre fermi di indiziato di delitto e un arresto in flagranza per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

L’operazione

L’intervento rientra nell’ambito dei servizi mirati al contrasto dei reati predatori. Gli investigatori hanno notato i quattro uomini mentre si aggiravano con atteggiamento sospetto nei pressi di un condominio. Alla vista degli agenti, uno dei soggetti ha tentato la fuga, ingaggiando una violenta colluttazione con un poliziotto.

Nel corso dell’aggressione, l’operatore ha riportato la frattura di una mano, giudicata guaribile in 30 giorni. Il sospettato è stato immediatamente bloccato e arrestato.

Arnesi da scasso e refurtiva

La successiva perquisizione dell’autovettura in uso al gruppo ha consentito di rinvenire diversi arnesi atti allo scasso e una collana di perle, poi riconosciuta e reclamata da una vittima come provento di un furto subito nei giorni precedenti.

Secondo quanto ricostruito dalla Questura, i quattro sarebbero collegati ad almeno tre furti in abitazione commessi in città nell’arco degli ultimi trenta giorni. Fondamentali per le indagini sono state le immagini dei sistemi di videosorveglianza condominiali, che hanno immortalato soggetti con caratteristiche fisiche compatibili con quelle dei fermati in orari coincidenti con i colpi.

Provvedimenti

Alla luce dei gravi indizi di colpevolezza e del pericolo di fuga, determinato dall’assenza di una stabile dimora in Italia, tre componenti della banda sono stati sottoposti a fermo per furto in abitazione aggravato. Il quarto uomo, oltre alla denuncia per concorso nei furti, è stato arrestato per le lesioni provocate al poliziotto.

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, tutti e quattro sono stati trasferiti presso la casa circondariale di Salerno, in attesa della convalida dei provvedimenti.