Incidente sulla Statale 18 a Battipaglia: coinvolti auto e tir

Momenti di paura questa mattina lungo la Strada Statale 18 a Battipaglia, dove un’automobile è rimasta coinvolta in un violento incidente stradale. Per cause ancora in corso di accertamento, il veicolo si è scontrato con un tir, terminando la sua corsa contro un palo della pubblica illuminazione.

Il sinistro è avvenuto nei pressi di un distributore di carburanti, attirando l’attenzione di numerosi automobilisti di passaggio.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità. Al momento non sono state diffuse informazioni ufficiali sulle condizioni delle persone coinvolte nell’impatto.