Maxi frode sui crediti d’imposta: 72 indagati nell’Agro nocerino

Sono 72 gli indagati individuati dalla Procura di Nocera Inferiore nell’ambito di una maxi inchiesta che coinvolge i comuni di Angri, Scafati, Nocera Inferiore e Pagani.

Avrebbero truffato lo Stato attraverso la falsa cessione di crediti d’imposta legati ai bonus edilizi: sono 72 gli indagati individuati dalla Procura di Nocera Inferiore nell’ambito di una maxi inchiesta che coinvolge i comuni di Angri, Scafati, Nocera Inferiore e Pagani.

Secondo gli inquirenti, al centro dell’indagine ci sarebbe il meccanismo classico delle frodi sui crediti fiscali, introdotti nel 2020 con il Decreto Rilancio per sostenere l’economia nel periodo post-Covid. I crediti, in realtà inesistenti, sarebbero stati ceduti o utilizzati in compensazione per ridurre il carico fiscale, generando profitti illeciti per diversi milioni di euro.

Tra le accuse contestate figura anche il riciclaggio, poiché parte del denaro ottenuto sarebbe stato reinvestito in altre attività per ostacolarne la tracciabilità. Le indagini della Guardia di Finanza hanno già portato al sequestro di circa 195mila euro nei confronti di una 42enne di Nocera Inferiore.

Gli accertamenti si sono concentrati inizialmente sul titolare di una ditta edile, ritenuto al centro di centinaia di operazioni legate all’acquisto di crediti per bonus edilizi per oltre 2 milioni di euro. Tali crediti sarebbero stati successivamente ceduti ad altre società e monetizzati per circa 735mila euro, anche tramite Poste Italiane, che avrebbe sottoscritto tre contratti di cessione per oltre 600mila euro, confluiti su due conti correnti, come riportato da “Metropolis“.

Le anomalie emerse riguardano il fatto che l’imprenditore non ricoprisse alcuna carica societaria, avesse un reddito incompatibile con l’acquisto dei crediti e non avesse mai emesso fatture per lavori edili. Nel mirino dei finanzieri sono finiti numerosi interventi di ristrutturazione ed efficientamento energetico mai eseguiti, ma attestati come reali.

I capi d’imputazione ricostruiti sono centinaia e riguardano false attestazioni nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, oltre a movimenti di denaro – soprattutto bonifici – utilizzati per ostacolare l’identificazione dei flussi finanziari. I fatti contestati risalgono al periodo 2021-2023.

L’inchiesta è ora giunta a una fase decisiva: per tutti gli indagati si profila il rinvio a giudizio, mentre resta pendente un appello davanti ai giudici salernitani in merito a ulteriori sequestri di denaro inizialmente respinti dal gip.