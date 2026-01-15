Maxi sequestro, Napolitano annuncia un nuovo store: interviene Borrelli

Nonostante il maxi sequestro disposto ieri dalla Guardia di Finanza nella sede di Casalnuovo, l’imprenditore Angelo Napolitano ha annunciato sui social che la sua attività non si fermerà. In un video pubblicato online, Napolitano ha comunicato che il punto vendita sottoposto a sequestro resterà chiuso per circa 15-20 giorni, invitando i clienti a rivolgersi nel frattempo agli store attivi presso il CIS di Nola e a Cardito.

Ma l’imprenditore rilancia: nello stesso video ha infatti annunciato l’apertura imminente di un nuovo punto vendita, sempre a Casalnuovo, mostrando le immagini del locale attualmente in fase di allestimento. L’apertura, secondo quanto dichiarato, potrebbe avvenire già domani o, più probabilmente, all’inizio della prossima settimana.

La vicenda ha suscitato immediate reazioni politiche. Nella serata di ieri è intervenuto il deputato Francesco Emilio Borrelli, che ha pubblicato un video sui social commentando l’annuncio di Napolitano. «Alcuni cittadini mi hanno scritto chiedendomi come sia possibile che, dopo un sequestro così rilevante, questa persona continui imperterrita la propria attività», ha affermato Borrelli.

Il parlamentare ha espresso forti perplessità sulla possibilità di aprire un nuovo negozio nello stesso comune a poche ore dal provvedimento giudiziario, chiedendo chiarimenti alla magistratura e alla Guardia di Finanza. «Parliamo di reati gravissimi – ha aggiunto – che danneggiano gli imprenditori onesti, alterano il mercato e si fondano su meccanismi truffaldini e certificazioni false, come accertato dagli inquirenti».

Borrelli ha inoltre sottolineato come la vendita di prodotti a prezzi fortemente ribassati sia possibile solo eludendo il fisco, sollevando interrogativi sui rapporti e sulle protezioni di cui Napolitano potrebbe godere. «La magistratura deve verificare come sia possibile che, dopo un sequestro, si possa ripartire immediatamente con una nuova attività nello stesso territorio», ha concluso.

Intanto, sui social network continuano a comparire video promozionali riconducibili a Napolitano, che mostrano grandi quantitativi di smartphone disponibili per la vendita, alimentando ulteriori polemiche e interrogativi sull’effettiva efficacia del provvedimento di sequestro.