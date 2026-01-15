Monopattino lanciato dal tetto colpisce una donna a Fuorigrotta: indagini in corso

Paura a Fuorigrotta, dove una donna di 67 anni è rimasta ferita dopo essere stata colpita alla testa da un monopattino lanciato dal tetto di un edificio in piazzale Tecchio. L’episodio si è verificato nei pressi del Sert, il Servizio per il recupero delle tossicodipendenze, a poca distanza dallo stadio Diego Armando Maradona.

La donna è stata soccorsa immediatamente dai passanti e dal personale del 118, che l’ha trasportata all’ospedale Cardarelli in codice arancione. Durante il trasferimento la 67enne è rimasta vigile e cosciente. A causa del trauma cranico, è stata ricoverata nel Trauma Center in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. I parametri vitali sono costantemente monitorati dai sanitari.

Sull’episodio indaga la Polizia di Stato. Secondo le prime informazioni, il gesto potrebbe essere stato intenzionale. Gli investigatori stanno svolgendo accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e individuare i responsabili.