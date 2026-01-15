Napoli, colpito da un proiettile alla testa: 29enne ricoverato in prognosi riservata

L’episodio si è verificato in circostanze ancora da chiarire e ha reso necessario un immediato intervento sanitario.

Un uomo di 29 anni è rimasto gravemente ferito da un colpo di pistola alla testa nella notte a Napoli. L’episodio si è verificato in circostanze ancora da chiarire e ha reso necessario un immediato intervento sanitario.

Il giovane è stato soccorso da un amico, che lo ha accompagnato d’urgenza all’ospedale Vecchio Pellegrini. Qui i medici hanno disposto il ricovero in prognosi riservata: nonostante la gravità della ferita, il 29enne non sarebbe in pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, il ferimento sarebbe avvenuto in via Vespucci, nella zona orientale della città. Gli investigatori sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e il contesto in cui è maturato l’episodio.

Le indagini sono affidate agli agenti del Commissariato di Polizia Dante, con il supporto della Squadra Mobile di Napoli. In corso verifiche, acquisizione di testimonianze e accertamenti per individuare eventuali responsabilità e stabilire se si tratti di un’aggressione mirata o di un episodio riconducibile ad altri scenari criminali.