Napoli e Melito, maxi sequestro di armi e droga: due arresti

Un ingente quantitativo di armi e sostanze stupefacenti, per un peso complessivo di circa sette chilogrammi, è stato sequestrato dalla Polizia di Stato nel corso di una vasta operazione condotta tra Napoli e Melito di Napoli. L’attività ha portato all’arresto di due uomini, entrambi napoletani, rispettivamente di 30 e 25 anni.

L’operazione è stata eseguita dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Napoli, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, delle Unità Cinofile antidroga e antiesplosivo e della Polizia Scientifica.

Il controllo e il primo arresto

A Melito di Napoli, i poliziotti hanno fermato un’autovettura con a bordo il 30enne, trovandolo in possesso di una pistola semiautomatica Beretta calibro 6.35. L’uomo è stato arrestato per porto e detenzione abusiva di arma comune da sparo e da guerra.

La successiva perquisizione della sua abitazione ha permesso di rinvenire, nel vano di ingresso, una busta contenente materiale per il confezionamento della droga, tra cui buste per il sottovuoto, pellicola, mascherine, una macchina per il sottovuoto e strumenti di pesatura.

Nel motore di un condizionatore collocato sul lastrico solare, accessibile da una finestra del ballatoio, gli agenti hanno scoperto due fucili M70 AB2, nascosti con particolare accortezza.

Droga nel centro storico di Napoli

I controlli sono poi proseguiti presso l’abitazione della compagna del 30enne, situata nel centro storico di Napoli. In un vano in uso esclusivo all’uomo sono stati rinvenuti 13 panetti di hashish, per un peso complessivo di circa 1,3 chilogrammi.

Il secondo arresto

Nella stessa zona del centro storico, gli agenti hanno perquisito anche l’abitazione del 25enne, trovando una pistola semiautomatica calibro 6.35 con cinque cartucce. Per lui è scattato l’arresto per porto abusivo di arma comune da sparo.

Il deposito di armi e stupefacenti

Ulteriori accertamenti hanno portato alla scoperta di un locale box a Melito di Napoli, utilizzato come deposito. Al suo interno sono stati sequestrati:

3 revolver calibro .357 Magnum

1 fucile a pompa calibro 20

312 cartucce di vario calibro

29 panetti di hashish (circa 3 kg)

6 buste di marijuana (circa 650 grammi)

32 buste di cocaina (circa 2 kg)

2 giubbotti antiproiettile

In carcere a Poggioreale

Al termine dell’operazione, entrambi gli arrestati sono stati condotti presso la casa circondariale di Poggioreale, a disposizione dell’autorità giudiziaria.