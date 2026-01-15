Nocera Inferiore, controlli sulla raccolta differenziata: multe ai trasgressori

Controlli a tappeto nella serata di ieri a Nocera Inferiore, nel giorno previsto dal calendario comunale per il conferimento del secco indifferenziato. Gli agenti della Polizia Locale, guidati dal comandante Andrea D’Elia, hanno effettuato una serie di verifiche su gran parte del territorio cittadino.

Nel corso dei controlli sono state elevate numerose sanzioni nei confronti dei cittadini risultati non in regola. Le violazioni accertate hanno riguardato sia l’abbandono dei sacchi in luoghi non consentiti, sia la non corretta differenziazione dei rifiuti, in contrasto con le disposizioni previste dal regolamento comunale, come riporta “RTA Live“.

L’attività di controllo rientra nelle azioni messe in campo dall’Amministrazione comunale per contrastare l’abbandono indiscriminato dei rifiuti e migliorare il decoro urbano, oltre a promuovere una gestione più corretta e responsabile della raccolta differenziata.

I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni.