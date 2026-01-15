Pagani celebra il giornalismo con la XIV edizione del Premio nazionale “Mimmo Castellano”

Deontologia, informazione locale e nuove sfide tra fake news e intelligenza artificiale al centro dell’iniziativa in programma oggi all’Auditorium S. Alfonso Maria De’ Liguori

Si terrà oggi pomeriggio, alle ore 15, a Pagani (SA), presso l’Auditorium Teatro S. Alfonso Maria De’ Liguori in piazza S. Alfonso, la XIV edizione del Premio Giornalistico Nazionale “Mimmo Castellano”, promosso dall’Assostampa Campania Valle del Sarno, presieduta da Salvatore Campitiello.

L’iniziativa intende rendere omaggio alla figura e all’eredità professionale del giornalista campano Mimmo Castellano, tra i principali promotori della legge 150/2000 sulla comunicazione istituzionale, riaffermando il ruolo centrale dell’etica, della deontologia e della corretta informazione nella professione giornalistica.

All’interno del Premio si svolgerà anche il convegno dal titolo “La deontologia e l’etica giornalistica nell’informazione locale in un mondo invaso da fake news e A.I.”, un momento di confronto sui profondi cambiamenti che stanno interessando il settore dell’informazione, con particolare attenzione alle responsabilità del giornalismo di prossimità.

Nel corso dell’evento sarà inoltre presentato il resoconto delle attività realizzate nell’ambito della prima edizione di “Pagani città dell’informazione 2025”, progetto culturale ideato e promosso dall’Ordine dei Giornalisti della Campania, presieduto da Ottavio Lucarelli, con l’obiettivo di valorizzare le ricchezze e le peculiarità dei territori attraverso una comunicazione consapevole e di qualità.

La cerimonia vedrà la premiazione di eccellenze del giornalismo nazionale e locale e la partecipazione degli allievi degli istituti scolastici del territorio. Ad arricchire la serata, anche momenti musicali di particolare valore artistico.

L’evento si svolge con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Pagani, del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti e dell’Ordine della Campania, della Provincia di Salerno, del Parlamento Europeo, della Regione Campania, di Scabec, Campania Artecard e del Movimento Unitario Giornalisti.