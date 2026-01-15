Il Palazzetto della Sicurezza di Pompei non è più soltanto un progetto sulla carta. Il cantiere avanza e l’opera si avvicina alla fase conclusiva. Nell’area dell’ex Pretura sta nascendo un presidio moderno e funzionale destinato a diventare il fulcro delle attività legate alla sicurezza e alla gestione delle emergenze sul territorio cittadino.

L’intervento rappresenta uno dei più significativi esempi di rigenerazione urbana degli ultimi anni. Un edificio storico, rimasto a lungo inutilizzato, viene restituito alla città con una nuova funzione pubblica, capace di coniugare memoria e futuro. All’interno troveranno sede la Polizia Municipale, la Croce Rossa e altri servizi connessi alla protezione civile, in un’ottica di integrazione e coordinamento tra le diverse componenti del sistema di sicurezza locale.

Il Palazzetto della Sicurezza è stato uno dei progetti più fortemente voluti dal sindaco Carmine Lo Sapio, scomparso appena un mese fa. Un’opera nella quale il primo cittadino aveva creduto fin dall’inizio, considerandola non solo un intervento infrastrutturale, ma un simbolo di una Pompei più moderna, organizzata e attenta ai bisogni della comunità. Un’eredità che oggi prende forma concreta attraverso l’avanzamento dei lavori.

Il restyling dell’edificio, la riorganizzazione degli spazi interni e la realizzazione di impianti tecnologicamente avanzati stanno trasformando l’ex Pretura in una struttura all’altezza delle esigenze operative contemporanee, garantendo ambienti più funzionali, sicuri e sostenibili per il personale impegnato quotidianamente al servizio dei cittadini.

La nascita del Palazzetto consentirà inoltre di liberare gli attuali uffici comunali di piazza Schettini, aprendo la strada a una nuova destinazione degli spazi e a un’ulteriore razionalizzazione dei servizi municipali.

Con l’opera ormai in dirittura d’arrivo, il Palazzetto della Sicurezza si prepara a diventare un’eredità concreta dell’azione amministrativa di Carmine Lo Sapio. Quando le porte si apriranno definitivamente, Pompei non inaugurerà soltanto un nuovo edificio, ma renderà omaggio a una visione di città proiettata verso il futuro, senza dimenticare chi l’ha fortemente voluta.