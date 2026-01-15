Rapina in discoteca a Sorrento: arrestato 27enne di Castellammare

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la rapina si sarebbe consumata nel corso della serata, quando la vittima, un giovane cliente del locale, sarebbe stata accerchiata da più persone.

È stato arrestato questa mattina a Castellammare di Stabia un 27enne, gravemente indiziato di una rapina aggravata avvenuta lo scorso 26 ottobre 2025 all’interno di una discoteca del centro di Sorrento. L’operazione è stata condotta dai carabinieri della Compagnia di Sorrento, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura della Repubblica.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la rapina si sarebbe consumata nel corso della serata, quando la vittima, un giovane cliente del locale, sarebbe stata accerchiata da più persone. I complici avrebbero spintonato e immobilizzato il ragazzo, consentendo a uno di loro di strappargli dal collo una catenina in oro con pendente, del valore di circa 5mila euro. Durante l’azione, la persona offesa sarebbe stata anche minacciata per impedirle di inseguire l’autore del furto, poi datosi alla fuga.

Le indagini, svolte dai militari dell’Aliquota Operativa della Compagnia Carabinieri di Sorrento e coordinate dalla Procura, si sono basate sull’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza interni ed esterni alla discoteca, oltre che su attività info-investigativa e di individuazione fotografica. Elemento decisivo per l’identificazione dell’arrestato è stato un tatuaggio ben visibile sul collo, emerso chiaramente dai filmati.

Sono in corso ulteriori accertamenti per risalire agli altri soggetti coinvolti nella rapina, attualmente in fase di identificazione.