Salerno, avvocati penalisti in sciopero: stop alle udienze fino al 22 gennaio

La Camera Penale di Salerno ha proclamato l’astensione dalle udienze e da tutte le attività giudiziarie nel settore penale.

Gli avvocati penalisti salernitani incrociano le braccia. Da ieri e fino al 22 gennaio, la Camera Penale di Salerno ha proclamato l’astensione dalle udienze e da tutte le attività giudiziarie nel settore penale, denunciando una grave e persistente situazione di criticità operativa che coinvolge il Tribunale di Salerno e il Tribunale di Sorveglianza.

A spiegare le ragioni della protesta è il presidente della Camera Penale, Michele Sarno, che davanti al palazzo di giustizia ha parlato di problemi strutturali mai risolti, nonostante la sottoscrizione di un protocollo d’intesa avvenuta lo scorso 12 dicembre. «Abbiamo constatato – ha affermato – che le anomalie segnalate non sono state eliminate e continuano a ripresentarsi».

Udienze oltre i limiti stabiliti Uno dei principali nodi riguarda il numero di processi fissati quotidianamente davanti ai giudici monocratici. «Il protocollo prevedeva un massimo di 30 udienze al giorno – ha spiegato Sarno – ma continuiamo a registrare sforamenti evidenti, con calendari che arrivano anche a 43, 47 o 48 procedimenti». Una violazione che, secondo l’avvocatura, rende il lavoro ingestibile e incide direttamente sulla qualità della giustizia.

«Se già il giorno successivo alla firma di un accordo se ne registra la violazione – ha sottolineato – ci sono tutte le condizioni per proclamare l’astensione».

Orari disattesi e disagi per l’utenza Altro punto critico riguarda gli orari di convocazione delle udienze. «Troppo spesso – denuncia Sarno – veniamo convocati alle 9 e i magistrati entrano in aula alle 9.45, alle 10 o addirittura alle 11». Una prassi che provoca attese prolungate, rinvii e disagi non solo per i legali, ma anche per i cittadini coinvolti nei procedimenti.

«È una questione di rispetto reciproco tra magistratura e avvocatura – rimarca – e soprattutto di rispetto verso l’utenza».

Tribunale di Sorveglianza sotto pressione Particolarmente critica la situazione del Tribunale di Sorveglianza, dove pesa il grave sottorganico dei magistrati. «In una fase segnata dal sovraffollamento carcerario – evidenzia Sarno – le risposte arrivano dopo mesi. È inaccettabile, soprattutto quando si tratta di detenuti che potrebbero accedere a misure alternative o tornare in libertà».

Secondo i penalisti, tali ritardi incidono direttamente sui diritti fondamentali delle persone detenute e svuotano di efficacia la funzione rieducativa della pena.

Una protesta per l’efficienza della giustizia Dalla Camera Penale precisano che lo sciopero non ha carattere corporativo, ma punta a richiamare l’attenzione sul corretto funzionamento del sistema giudiziario. «Parliamo di efficienza, di diritti e di dignità del processo – conclude Sarno – perché una giustizia lenta e disorganizzata non tutela i cittadini».