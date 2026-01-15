Salerno verso una nuova fase politica: possibile addio di Vincenzo Napoli

Salerno si avvicina a una fase di cambiamento politico che potrebbe segnare, allo stesso tempo, un ritorno al passato. Quelli in corso potrebbero infatti essere gli ultimi giorni di Vincenzo Napoli alla guida della città. Il sindaco, che ricopre anche l’incarico di presidente della Provincia, ha convocato per venerdì il primo Consiglio provinciale del nuovo mandato, all’indomani delle elezioni di secondo livello svoltesi domenica scorsa.

Nel corso della seduta l’assemblea procederà alla proclamazione degli eletti e alla nomina del vicepresidente della Provincia, figura che potrà assumere le funzioni di presidente in caso di dimissioni di Napoli. Dimissioni che potrebbero arrivare già lunedì 19 gennaio, termine ultimo utile per consentire lo svolgimento delle elezioni comunali nella prossima primavera. In caso contrario, l’appuntamento con le urne slitterebbe dopo l’estate.

Lo scenario politico resta fluido. Da un lato c’è Vincenzo De Luca, che dopo il venir meno della possibilità di un terzo mandato alla guida della Regione Campania avrebbe ricominciato a guardare con attenzione alla scena politica salernitana. Dall’altro, resta da capire quali figure il centrosinistra intenderà mettere in campo e quale sarà la posizione del Movimento 5 Stelle, che potrebbe scegliere di non replicare a livello comunale il modello di alleanza rivelatosi vincente alle recenti regionali.

Nel frattempo, come già avvenuto durante la campagna elettorale, il Movimento Idea Sociale continua la propria attività sul territorio, con una raccolta firme avviata nelle piazze cittadine. Un segnale ulteriore di una fase politica in fermento, in vista di decisioni che potrebbero ridisegnare gli equilibri amministrativi della città.