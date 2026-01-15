San Marzano Sul Sarno. Palestra sicura: intervento del Comune (video)

Palestra via Pendino sicura, intervento del Comune. Conclusi gli interventi di manutenzione e sicurezza nella palestra del plesso di via Pendino, nessun rischio per studenti e attività sportive

Interventi rapidi e palestra agibile

A San Marzano Sul Sarno la palestra del plesso scolastico di via Pendino è regolarmente agibile e utilizzabile per le normali attività sportive. Su indirizzo del sindaco Andrea Annunziata, il Servizio Manutenzione è intervenuto tempestivamente il 13 e 14 gennaio 2026, risolvendo alcune criticità senza causare disagi alla comunità scolastica. Gli interventi hanno riguardato infiltrazioni d’acqua, pluviali, dispositivi di sicurezza e il ripristino di elementi interni, con comunicazione ufficiale all’istituto già a lavori conclusi.

Sicurezza garantita e verifiche completate

Per quanto riguarda l’illuminazione, tre proiettori su quindici risultano non funzionanti e sono già oggetto di sostituzione, mentre i restanti assicurano condizioni adeguate allo svolgimento delle attività. Le verifiche sulla sicurezza antincendio hanno confermato la regolarità degli estintori previsti. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Andrea Annunziata, conferma così l’attenzione costante verso la sicurezza degli studenti e il corretto funzionamento delle strutture scolastiche, ribadendo l’importanza di una collaborazione istituzionale efficace e responsabile.

