Scafati, avviato il dragaggio del Rio Sguazzatorio: iniziati i lavori preliminari

Sono ufficialmente iniziati a Scafati i lavori di dragaggio del Rio Sguazzatorio. A darne notizia è stato il sindaco Pasquale Aliberti, che ieri ha effettuato un sopralluogo sul cantiere aperto in vicinale Melito, dove sono in corso le attività di pulizia preliminari all’intervento vero e proprio.

Secondo quanto illustrato dal primo cittadino, le operazioni attualmente in atto rappresentano la fase iniziale di un intervento atteso da tempo, soprattutto alla luce delle criticità idrogeologiche che interessano il territorio.

Il commento del sindaco

«Dopo le perplessità che ho espresso sui ritardi della Regione, anche in sede di Prefettura e davanti alla Commissione d’inchiesta sul Fiume Sarno istituita dall’onorevole Bicchielli – ha dichiarato Aliberti – finalmente qualcosa si è mossa. Da qualche giorno c’è un cantiere aperto e ho voluto verificare personalmente lo stato dei lavori».

Il sindaco ha spiegato di aver avuto un confronto diretto con il responsabile tecnico del cantiere, che ha illustrato le fasi dell’intervento: «Sono iniziate le pulizie preliminari. Da lunedì, secondo quanto riferito dalla ditta, partirà il dragaggio vero e proprio, con l’installazione delle palancole nell’alveo per bloccare il flusso dell’acqua e l’utilizzo di pompe che consentiranno di operare all’interno del letto del corso d’acqua».

L’intervento previsto

Il dragaggio interesserà un tratto di circa un chilometro e mezzo, partendo dall’area di vicinale Melito fino ad arrivare alla Stazione dello Stato in via Oberdan. I lavori dovrebbero concludersi entro il mese di maggio, salvo sospensioni dovute alle condizioni meteorologiche avverse.

Il sindaco ha tuttavia chiarito che si tratta di una soluzione temporanea: «Il dragaggio non è la risposta definitiva. La vera soluzione resta la ripresa del Grande Progetto Sarno. Questo intervento è un’azione tampone, necessaria nell’attesa di un’opera molto più ampia e strutturata, con l’obiettivo almeno di attenuare il problema degli allagamenti in questa parte del territorio».