Sessa: critiche sulla raccolta differenziata a Pagani (video)

A Pagani secondo Annarosa Sessa il nuovo sistema rifiuti e la gestione SAM presentano criticità su mezzi, personale e informazione ai cittadini.

La consigliera Annarosa Sessa contesta metodo, organizzazione e gestione della partecipata SAM

Avvio del servizio sotto accusa

Critiche arrivano dalla consigliera comunale di opposizione Annarosa Sessa sull’avvio della raccolta differenziata a Pagani. L’esponente consiliare mette in discussione le modalità con cui il servizio è stato introdotto, ritenendo insufficiente il percorso di accompagnamento e informazione rivolto ai cittadini, chiamati ad adeguarsi rapidamente al nuovo sistema senza adeguati strumenti di supporto.

Le criticità della partecipata SAM

Nel suo intervento, Sessa allarga l’analisi alla gestione complessiva della partecipata SAM, che a suo giudizio può essere ormai considerata un vero e proprio ramo d’azienda. Vengono evidenziate criticità legate alla dotazione dei mezzi e alle risorse umane disponibili, fattori che, secondo la consigliera, incidono direttamente sulla qualità del servizio e richiedono una revisione più profonda dell’organizzazione.

