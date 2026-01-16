Aggressione a Bruno Petrone: il Riesame conferma il carcere

Il Tribunale del Riesame per i minorenni ha rigettato la richiesta di scarcerazione per i quattro indagati accusati del tentato omicidio del calciatore dell’Angri, Bruno Petrone.

L’inchiesta

Si tratta di un episodio di estrema gravità, ulteriormente aggravato da una recente ritorsione ai danni della famiglia di uno dei quattro detenuti: nei giorni scorsi, infatti, ignoti hanno incendiato l’abitazione di un parente, un fatto ora al vaglio degli investigatori. Per il momento si attendono le motivazioni del Riesame a sostegno della decisione.

Nella giornata di ieri è emerso anche il video dell’aggressione subita dal giovane calciatore 18enne, avvenuta nella notte tra il 26 e il 27 dicembre nel quartiere Chiaia. Le immagini, riprese da una telecamera di videosorveglianza, durano pochi secondi ma sono sufficienti a ricostruire la dinamica della violenza.

Nel filmato si vede Bruno fermo con alcuni amici. Poco dopo arriva uno scooter: cinque ragazzi si avvicinano al gruppo e, forse dopo uno scambio di parole, scatta l’aggressione. In cinque si scagliano contro il giovane, spingendolo con le spalle al muro. Partono i fendenti, uno al petto e uno all’addome.

Il momento più drammatico, quando il ragazzo si rende conto di essere stato ferito e crolla a terra, resta fuori campo, lontano dall’inquadratura delle telecamere. Una violenza brutale, consumata in pochi istanti, ma che ha segnato profondamente la vittima e l’intera comunità.