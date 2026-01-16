Aggressione con una mazza a Sarno, 51enne condannato per tentato omicidio

È stato condannato a 4 anni e 10 mesi di reclusione per tentato omicidio un 51enne di Sarno, R.S., ritenuto responsabile di una violenta aggressione avvenuta lo scorso 29 marzo in via Prolungamento Matteotti.

È stato condannato a 4 anni e 10 mesi di reclusione per tentato omicidio un 51enne di Sarno, R.S., ritenuto responsabile di una violenta aggressione avvenuta lo scorso 29 marzo in via Prolungamento Matteotti. La sentenza è stata pronunciata dal Gup del Tribunale di Nocera Inferiore, al termine del processo celebrato con rito abbreviato.

Secondo l’accusa, l’uomo avrebbe aggredito la vittima in strada colpendola ripetutamente con una mazza di legno, infierendo anche quando questa era già a terra. Il giudice ha riconosciuto le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate. La Procura aveva chiesto una condanna più severa, pari a sei anni di carcere, come riporta “Il Mattino“.

L’episodio sarebbe maturato al termine di contrasti pregressi di natura familiare tra l’imputato e la vittima. Quest’ultima sarebbe stata colpita inizialmente alla nuca e poi al resto del corpo, riportando un trauma cranico e ferite alle spalle e al cuoio capelluto. Dopo l’aggressione, il 51enne si sarebbe allontanato a bordo di un’Apecar, lasciando l’uomo ferito sull’asfalto.

Le indagini, condotte dai carabinieri della stazione di Sarno, hanno permesso di ricostruire l’accaduto grazie alle testimonianze, in primis quella della vittima, e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, che hanno ripreso parte dell’aggressione. Dai filmati è emerso come l’imputato sia sceso dal veicolo per impugnare la mazza utilizzata per colpire l’uomo.

Nel corso della discussione difensiva, il legale dell’imputato aveva sostenuto che fosse stata la vittima ad aggredire per prima e che le lesioni riportate non fossero compatibili con l’ipotesi di tentato omicidio. Una tesi respinta dall’accusa e dal perito, secondo il quale l’aggressione, pur non essendo premeditata, presentava caratteristiche tali da mettere seriamente in pericolo la vita dell’uomo colpito.

Oltre al tentato omicidio, R.S. doveva rispondere anche della detenzione di un bastone in luogo pubblico. La vittima fu soccorsa da alcuni passanti e trasferita in ospedale per le cure necessarie.

Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro 90 giorni. Solo dopo la pubblicazione, la difesa potrà valutare l’eventuale ricorso in appello.