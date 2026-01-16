Amalfi festeggia i 100 anni di Antonietta Ruocco, per tutti “Tittina”

Un traguardo straordinario che ha emozionato l’intera città, rendendo omaggio a una donna simbolo di forza, determinazione e generosità.

Giornata di festa ad Amalfi, dove ieri, 15 gennaio, la comunità ha celebrato i 100 anni di Antonietta Ruocco, per tutti in famiglia “Tittina”. Un traguardo straordinario che ha emozionato l’intera città, rendendo omaggio a una donna simbolo di forza, determinazione e generosità.

Nata in un’epoca storica complessa, in cui per le donne era difficile affermarsi e costruire un futuro autonomo, Antonietta Ruocco ha saputo affrontare la vita con coraggio e passione, diventando un punto di riferimento per la sua famiglia e per quanti hanno avuto modo di conoscerla. La sua è una storia di resilienza, dignità e amore, valori che hanno accompagnato il suo lungo percorso umano.

I festeggiamenti

Le celebrazioni si sono aperte ieri mattina alle ore 11 con una Santa Messa di Ringraziamento nella chiesa di San Benedetto. Successivamente, nonna Tittina è stata accolta nel Palazzo Municipale, dove ha incontrato il sindaco Daniele Milano, che le ha consegnato una targa commemorativa a nome dell’intera comunità amalfitana.

Accanto a lei, in un giorno così significativo, erano presenti i figli Francesco e Maria Carmela Cavaliere, la nuora Rita Criscuolo e le nipoti Sissi e Camilla, che hanno condiviso con orgoglio ed emozione un momento destinato a restare nella memoria della famiglia e della città.