AW LAB cerca addetti alle vendite al Centro Commerciale Campania

Per candidarsi è richiesta una spiccata attitudine commerciale, orientamento al cliente, buone capacità comunicative e spirito di squadra.

Nuova opportunità di lavoro nel settore retail al Centro Commerciale Campania. AW LAB è alla ricerca di addetti/e alle vendite part time da inserire nel proprio punto vendita.

L’addetto alla vendita AW LAB non è solo un venditore, ma un vero ambasciatore del brand. Il ruolo prevede l’assistenza al cliente, il supporto nella scelta dei prodotti, la cura dello store e la partecipazione attiva alla vita del negozio, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di vendita e alla massima soddisfazione della clientela.

AW LAB fonda la propria cultura aziendale su valori chiari e condivisi: servire con passione, superare le aspettative del cliente, avere coraggio, essere affidabili e migliorare la vita delle persone. Chi entra a far parte del team è chiamato a rappresentare questi principi ogni giorno con professionalità ed entusiasmo.

Per candidarsi è richiesta una spiccata attitudine commerciale, orientamento al cliente, buone capacità comunicative e spirito di squadra. Sono apprezzate anche flessibilità, autonomia nella gestione del lavoro e una reale passione per la moda e le sneakers. La conoscenza delle lingue straniere costituisce un valore aggiunto in un contesto sempre più internazionale.

Candidatura online