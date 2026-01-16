Capaccio Paestum, violento incidente a Spinazzo: due feriti

Incidente stradale nella serata di ieri a Capaccio Paestum, nella frazione di Spinazzo, dove due auto si sono scontrate violentemente. Nell’impatto sono rimaste coinvolte una BMW X6 e una Fiat 500 L.

A seguito dell’urto, entrambi i conducenti sono rimasti feriti e sono stati soccorsi dal personale del 118, che ne ha disposto il trasferimento in ospedale per gli accertamenti del caso. Le loro condizioni non sono state rese note.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, la Fiat 500 L è finita contro un palo della pubblica illuminazione, mentre la BMW è uscita fuori strada terminando la corsa nel terreno adiacente alla carreggiata, come riporta “Il Mattino“.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Operativo di Agropoli, che hanno effettuato i rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente e regolato la viabilità. Le operazioni di recupero dei veicoli sono state eseguite dai carro attrezzi del soccorso stradale Rega e Gioia.