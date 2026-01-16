Crediti d’imposta inesistenti: sequestro da oltre 14 milioni a società di trasporti salernitana

Un maxi sequestro da oltre 14 milioni di euro è stato eseguito dalla Guardia di Finanza nei confronti di una società salernitana operante nel settore del trasporto merci su strada.

Un maxi sequestro da oltre 14 milioni di euro è stato eseguito dalla Guardia di Finanza nei confronti di una società salernitana operante nel settore del trasporto merci su strada. Il provvedimento è stato disposto con decreto di sequestro preventivo dal gip del Tribunale di Salerno, su richiesta della Procura della Repubblica, ed è finalizzato alla confisca di somme di denaro, crediti fiscali o beni equivalenti.

Il sequestro riguarda un importo complessivo di 14.168.471,21 euro, corrispondente ai crediti d’imposta ritenuti inesistenti e utilizzati dalla società per compensare imposte dovute negli anni 2022 e 2023.

Le presunte irregolarità

Dalle indagini condotte dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Salerno è emersa un’ipotesi di indebita compensazione di debiti tributari mediante l’utilizzo di crediti d’imposta edilizi fittizi. In particolare, la società avrebbe acquisito, a partire da dicembre 2022 e nel corso del 2023 e 2024, crediti fiscali derivanti da bonus edilizi da circa 90 soggetti cedenti.

I crediti sarebbero stati acquistati a circa il 60% del valore nominale, generando proventi per diversi milioni di euro, poi contabilizzati nei bilanci 2022 e 2023 e utilizzati per compensare le imposte dovute all’Erario.

Soggetti cedenti e anomalie

Secondo la ricostruzione degli investigatori, la società era consapevole della fittizietà dei crediti, anche alla luce delle numerose criticità emerse sui soggetti cedenti: società di recente costituzione, evasori totali, prive di dichiarazioni dei redditi e con strutture organizzative incompatibili con le ingenti opere edilizie dichiarate.

In diversi casi, gli amministratori risultavano privi di competenze nel settore edile – in un episodio una rappresentante legale si sarebbe qualificata come “casalinga” – mentre i legali rappresentanti assumevano la carica in date prossime alle operazioni di cessione dei crediti. Tutte le società cedenti avevano un unico socio, capitali sociali minimi e pochissimi dipendenti.

La documentazione tecnica e contabile acquisita non sarebbe risultata idonea a giustificare l’entità dei lavori dichiarati.

I soggetti indagati

Le indagini ipotizzano responsabilità non solo a carico del rappresentante legale della società di trasporti, ma anche dell’amministratore di fatto, del responsabile amministrativo e di due consulenti coinvolti nelle operazioni di compravendita dei crediti edilizi.

Secondo la Procura, l’utilizzo dei crediti inesistenti avrebbe consentito alla società di ottenere un duplice vantaggio illecito: da un lato l’evasione delle imposte dovute allo Stato, dall’altro l’alterazione del risultato di esercizio attraverso la produzione di utili non reali.

Il provvedimento è suscettibile di impugnazione e le responsabilità saranno valutate nelle successive fasi del procedimento giudiziario.