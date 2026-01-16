Fermate due auto sospette sulla SS 585: denunciati tre uomini con kit da scasso

L’operazione si è conclusa con la denuncia di tre persone, tutte residenti in provincia di Napoli e già note alle forze dell’ordine per numerosi precedenti.

Nella notte tra mercoledì e giovedì, lungo la Strada Statale 585 “Fondovalle del Noce”, nel territorio comunale di Lagonegro (Basilicata), i militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia dei Carabinieri locale hanno intercettato e bloccato due autovetture sospette che procedevano a breve distanza l’una dall’altra.

L’operazione si è conclusa con la denuncia di tre persone, tutte residenti in provincia di Napoli e già note alle forze dell’ordine per numerosi precedenti specifici per reati contro la persona e il patrimonio.

A bordo della prima vettura, risultata priva di copertura assicurativa, i carabinieri hanno identificato un 36enne, trovato in possesso di un vero e proprio kit da scasso: una sega circolare per metallo, cesoie da lattoniere, un trapano a batteria e un martello da muratore di grosse dimensioni. Gli attrezzi, pronti all’uso, sono stati sottoposti a sequestro penale, poiché l’uomo non è stato in grado di fornire alcuna giustificazione plausibile circa il loro possesso, come riportato da “Il Mattino“.

Subito dopo, i militari hanno fermato la seconda autovettura, che seguiva la prima. A bordo viaggiavano un 20enne, denunciato anche per guida senza patente poiché mai conseguita, e un 45enne, anch’egli già censito nelle banche dati delle forze di polizia. Anche questo veicolo è risultato sprovvisto di assicurazione ed è stato quindi sottoposto a sequestro amministrativo.

Secondo quanto riferito dai carabinieri, l’intervento tempestivo e il sequestro della strumentazione in possesso dei tre soggetti avrebbe verosimilmente sventato la commissione di gravi reati, potenzialmente ai danni di abitazioni private o esercizi commerciali.

Le indagini proseguono per chiarire eventuali ulteriori responsabilità e collegamenti con episodi analoghi avvenuti sul territorio.