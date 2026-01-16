Giuseppe Cacciapuoti verso la guida della Procura di Lagonegro

Giuseppe Cacciapuoti, magistrato originario di Scafati e attualmente in servizio presso la Procura di Salerno, potrebbe diventare il nuovo procuratore della Repubblica di Lagonegro. Nelle ultime ore, infatti, la commissione del Consiglio Superiore della Magistratura ha espresso parere favorevole sul suo nome, nell’ambito delle procedure avviate circa un anno fa per la sostituzione di Gianfranco Donadio, andato in pensione all’inizio del 2025.

Il percorso professionale di Cacciapuoti è caratterizzato da una lunga e articolata esperienza in ambito giudiziario. In passato ha ricoperto il ruolo di pubblico ministero a Nocera Inferiore e ha svolto l’incarico di direttore generale della giustizia minorile a livello nazionale, distinguendosi per competenze e capacità organizzative.

La nomina rappresenterebbe per Cacciapuoti un ritorno a Lagonegro, dove ha mosso i primi passi della sua carriera in magistratura. Un rientro che, questa volta, avverrebbe in veste di procuratore capo, con il compito di guidare e coordinare l’attività della Procura lucana in una fase delicata per il territorio e per l’amministrazione della giustizia.

L’iter di nomina non è ancora concluso, ma il parere positivo espresso dal CSM segna un passaggio significativo verso la definizione della nuova guida della Procura di Lagonegro.