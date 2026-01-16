Il Partito Democartico a Sarno respinge provocazioni e rafforza leadership

Sarno. Il PD conferma crescita, solidità e sostegno all’amministrazione Squillante, respingendo polemiche e provocazioni considerate inutili e strumentali.

Il segretario cittadino chiarisce la posizione del Partito Democratico e respinge interferenze esterne giudicate strumentali

Chiarimento politico

Il Partito Democratico di Sarno interviene per chiarire la propria posizione rispetto a recenti prese di posizione provenienti da ambienti esterni al partito. Il segretario cittadino Domenico Manzo sottolinea come il PD non intenda accettare interferenze o strumentalizzazioni che mirano a destabilizzare l’azione amministrativa in corso.

Dati elettorali e rappresentanza

Il PD, alle ultime elezioni regionali, ha ottenuto circa il 20 per cento dei consensi, risultando il primo partito in città. Una crescita confermata anche dalla presenza di tre consiglieri comunali e due assessori, impegnati nell’attività amministrativa e politica sul territorio.

La dichiarazione del segretario

«Mi stupisce che un esponente di Forza Italia si interessi alle vicende del Partito Democratico di Sarno. Il PD – si legge nella nota – alle ultime elezioni regionali è stato premiato con circa il 20% dei voti, risultando il primo partito. Con tre Consiglieri e due Assessori, che stanno svolgendo un ottimo lavoro, il partito è in crescita rispetto alle ultime amministrative. Il PD, pertanto, non accetta provocazioni e strumentalizzazioni da chicchessia, provocazioni che mirano a destabilizzare l’azione amministrativa e, rivendicando il proprio ruolo di partito leader, continuerà la propria azione politica a sostegno dell’Amministrazione guidata dal Sindaco Francesco Squillante, senza farsi coinvolgere in polemiche sterili e inutili».

